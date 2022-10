MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 3500 auf 3000 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Die Resultate hätten ein deutlich härteres Umfeld offenbart als erwartet, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Aromen- und Duftstoffkonzern habe beim Wachstum aus eigener Kraft die Erwartungen verfehlt, wobei insbesondere das Aromen-Segment in Nordamerika schwach abgeschnitten habe. Gleichwohl habe das Unternehmen immer wieder bewiesen, gerade in schwierigen Zeiten relativ gut abzuschneiden./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 08:12 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

GIVAUDAN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de