Frankfurt (ots) -Neue Funding-Runde (300 Mio. USD) unterstreicht die Bedeutung von Transparenz & Kostenkontrolle im Geschäftsreise- & SpesenmanagementTripActions, die Komplettlösung für Geschäftsreisen, Firmenkreditkarten und Spesenmanagement, hat heute den Abschluss der Series-G-Finanzierungsrunde mit einer Unternehmensbewertung in Höhe von 9,2 Mrd. USD bekannt gegeben. Dies ist bereits die dritte Erhöhung der Unternehmensbewertung der letzten drei Jahre und setzt sich aus 154 Mio. USD Eigenkapital von neuen und bestehenden Investoren sowie einer von Coatue geführten strukturierten Kapitalfinanzierung in Höhe von 150 Mio. USD zusammen. Seit Anfang 2020 ist die Unternehmensbewertung des Geschäftsreiseanbieters um mehr als das Doppelte gestiegen. Dies unterstreicht TripActions Entscheidung, auf dem Höhepunkt der Pandemie auf Innovationen im Geschäftsreise- und Spesenmanagement zu setzen."TripActions ist auf dem Weg, die beste Geschäftsreise- und Spesenmanagement-Lösung weltweit zu werden. Die jüngste Finanzierungsrunde zeigt nicht nur die Stärke des Geschäftsmodells, sondern auch den Wert für Unternehmen, die mit TripActions Kosten einsparen und Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sinnvolle Ausgaben zu tätigen", sagt Ariel Cohen, CEO und Mitbegründer von TripActions. "TripActions ist der Beweis dafür, dass die Zukunft des Reisens darin liegt, Nutzer:innen durch Innovation und Automatisierung eigenverantwortliche Buchungs- und Ausgabeentscheidungen zu ermöglichen."Vielfältige Funktionen zur Förderung von Kosteneinsparungen wie dynamische Reiserichtlinien, Echtzeit-Reportings mit Vergleichsdaten anderer Unternehmen und die integrierten Ausgabenkontrollen in TripActions Liquid tragen maßgeblich dazu bei, dass TripActions-Kunden sich voll auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können, ohne dass die Kosten in Zeiten der Inflation aus dem Ruder laufen.Mit der Finanzierung soll das schnelle globale Wachstum der TripActions-Gruppe beschleunigt werden, welches im vergangenen Jahr bereits den Zusammenschluss mit den Reisemanagement-Unternehmen Reed & Mackay, Comtravo und Resia umfasste. Zudem wurde TripActions Liquid in Europa lanciert und Standorte in Portugal, Deutschland, Frankreich und Großbritannien eröffnet.