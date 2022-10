Echtzeit-Sichtbarkeit des Fortschritts des gesamten Unternehmens und automatische Updates durch Salesforce ermöglichen eine informierte Priorisierung und Planung.

Neue "Asana Partners"-Integrationen reduzieren kostspielige Doppelarbeit und verbessern die Sicherheit.

Heute hat Asana, Inc. (NYSE: ASAN)(LTSE: ASAN), eine führende Work-Management-Plattform für Unternehmen, die Einführung einer Reihe neuer Funktionen und Produktintegrationen bekanntgegeben, die Top-Managern von Großunternehmen automatisch einen ganzheitlichen Überblick über den Fortschritt bei strategischen Vorhaben bieten und so eine schnelle Ressourcenzuweisung und informierte Planung ermöglichen. Dieses neue Angebot unterstützt Unternehmen dabei, ihre Prioritäten schnell an sich verändernde Geschäftsanforderungen anzupassen. Eine neue Form der Berichterstattung über Ziele sowie die Verringerung von abteilungsübergreifender Doppelarbeit und unnötigen Kosten sollen durch die gezielte Verknüpfung von Technologien ermöglicht werden. Darüber hinaus bieten Sicherheitsfunktionen auf höchstem Niveau Großunternehmen die benötigte Sicherheit.

Die sich ständig verändernden Marktbedingungen sowie die Unvorhersehbarkeit von Lieferkettenproblemen machen eine schnelle Anpassung seitens der Unternehmen erforderlich. Nur 11 der Unternehmen gehen davon aus, dass ihr aktuelles Geschäftsmodell bis zum Ende von 2023 wirtschaftlich noch sinnvoll sein wird1. Während sich die Führungskräfte von Großunternehmen nun an die Planung für das nächste Jahr machen, wird klar, dass sie dazu Tools benötigen. Sie müssen schnell auf sich verändernde Prioritäten reagieren, Ressourcen maximieren, um ehrgeizige Unternehmensziele zu erreichen, und die Effizienz durch eine ausgezeichnete Zusammenarbeit verbessern. Um das zu bewerkstelligen und gleichzeitig die Sicherheit sämtlicher Daten zu gewährleisten, bedarf es der richtigen Software.

"Die volatilen Marktbedingungen bedeuten eine enorme Unsicherheit für Großunternehmen. Von unseren Kunden wissen wir, dass sie bessere Möglichkeiten benötigen, um Teams auch bei kurzfristigen Veränderungen der Prioritäten neu ausrichten zu können und somit das Wachstum dennoch sicherzustellen", erläutert Saket Srivastava, Chief Information Officer bei Asana. "Mit der Zielsetzungsfunktion für Großunternehmen werden die Teamprioritäten mit den Geschäftsergebnissen verknüpft, aktualisierte Workflows und Integrationen verringern Redundanzen und Fehler bei der teamübergreifenden Zusammenarbeit, und dank der erweiterten Sicherheitsfunktionen können Unternehmen ihre Kunden und Stakeholder noch besser betreuen."

Schnelle Unternehmensausrichtung mit der Zielsetzungsfunktion für Großunternehmen

Viele Großunternehmen arbeiten heutzutage mit verteilten Teams. Führungskräfte benötigen daher unbedingt eine einfache Möglichkeit, um den Fortschritt in Richtung strategischer Vorhaben und Geschäftsergebnisse im Blick zu behalten. Von nun an haben Großunternehmen Zugriff auf erweiterte Berichte sowie Dashboards für Ziele, zwei Funktionen, die auf unserem eigenen Datenmodell, dem Asana Work Graph, basieren. Durch diese Updates erhalten Führungskräfte einen optimalen Überblick über den Status der Unternehmensziele. Sie sehen, welche Projekte und Portfolios zum Fortschritt beitragen, welche sich auf die Geschäftsergebnisse auswirken und wo es Hindernisse gibt. Durch die Verknüpfung von Zielen in Asana mit anderen wichtigen Tools wie Salesforce und den zugrundeliegenden Arbeitsvorgängen, wird der Fortschritt in Richtung eines Ziels laufend und automatisch aktualisiert. Zudem kann dadurch der Status von Zielen mithilfe von Berichten und Dashboards teamübergreifend bzw. im gesamten Unternehmen kommuniziert werden. Damit wird sichergestellt, dass alle stets auf dem Laufenden bleiben und an einem Strang ziehen. Diese Momentaufnahmen von Zielen liefern Führungskräften außerdem wichtige Informationen.

Zusätzlich zu dieser leistungsstarken Berichterstattung unterstützt Asana Teams auch dabei, wichtige Daten zu erheben, die sie für die Planung brauchen. Mithilfe der neuen Funktionen für die Zeiterfassung können Führungskräfte besser einschätzen, wie viel Zeit ein Projekt oder eine Aufgabe beanspruchen wird und dadurch Zeitpläne, die Ressourcenverteilung und das Arbeitspensum ihres Teams besser managen. Dank dieser wertvollen Informationen können sie schnell auf neue Prioritäten reagieren, um zentrale Unternehmensziele trotz der Veränderungen zu erreichen.

Funktions- und abteilungsübergreifende Optimierung der Effizienz durch die Verknüpfung der eigenen Technologieauswahl mit Asana

Bei den meisten Arbeitsvorgängen sind mehrere Abteilungen involviert. Die nach wie vor verschiedenen und isoliert genutzten Tools erschweren dabei die Zusammenarbeit und tragen zur Ressourcenverschwendung bei. Durch neue Verknüpfungen werden Daten aus unzähligen externen Tools in Asana zusammengeführt, wodurch Asana zur zentralen Anlaufstelle für die Arbeit wird. Auf diese Weise können abteilungsübergreifende Teams gemeinsame Arbeitsvorgänge besser erfassen, zeitaufwendige Doppelarbeit vermeiden, Kosten minimieren und Fehler reduzieren.

Durch die neuen und erweiterten Möglichkeiten, um in jeder Phase eines Workflows Tools mit Asana zu verknüpfen, können funktionsübergreifende Teams ihre Arbeitsabläufe optimieren und stets über den Fortschritt auf dem Laufenden bleiben. Updates aus externen Apps werden automatisch in verfolgbare Aufgaben in Asana umgewandelt. Ein Beispiel zur besseren Nachvollziehbarkeit: Dank der neuen Integration von Twilio in Asana-Regeln werden Teams sofort über technische Probleme informiert. Einzelne Mitarbeiter werden via SMS sowie PagerDuty über dringende Aufgaben benachrichtigt, damit das vorliegende Problem zeitnah bearbeitet wird. Bald werden auch weitere Integrationen mit Gmail und anderen Anbietern in Asana-Regeln verfügbar sein, damit Kunden Informationen aus einer Vielzahl von Apps an einem Ort zentral zusammenfassen können. Dadurch kommt es zur besseren Vernetzung und Engpässe können vermieden werden.

Zudem ermöglicht eine neue Asana für Workplace (Meta)-Integration Teams, Workplace-Gespräche in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln, Teamprojekte zu verwalten und die Arbeit ohne lästiges Hin- und Herwechseln zwischen Tools zu koordinieren.

"Heute zeigt sich klar, dass die Zukunft der Arbeit funktionsübergreifend ist. Dadurch ergibt sich ein erheblicher Bedarf an gut koordinierter, effektiver Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen, gemeinsamer Ausrichtung auf Unternehmensziele und einer einfachen und schnellen Möglichkeit, Informationen mit Kollegen zu teilen", erklärt Wayne Kurtzman, Research Vice President, Social and Collaboration bei IDC. "Die neuen Software-Integrationen des "Asana Partners"-Programms ermöglichen es Unternehmen, ihre Vorhaben jetzt noch schneller voranzubringen ganz unabhängig davon, wo sie und ihre Teams sich befinden."

Verbesserung der allgemeinen Sicherheit mit erweiterten Enterprise-Funktionen

Durch die starke Zunahme an Tools in Unternehmen wird Datensicherheit immer mehr zum größten Bedenken von Führungskräften im IT-Bereich. Mit den neuen Sicherheitsfunktionen von Asana können Unternehmen überprüfen, welche Daten in Asana erfasst werden, Schwachstellen erkennen und die Einhaltung der Vorschriften ihrer stark regulierten Branchen sicherstellen.

"Die meisten Sicherheitslücken entstehen unabsichtlich, indem interne Mitarbeiter versehentlich sensible Informationen teilen. Ein aktueller Bericht2 zeigt, dass 40 aller Datenverluste durch das ungewollte Teilen von Anmeldedaten oder Zugangsschlüsseln passieren", erzählt Rohan Sathe, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Nightfall. "Es freut uns ganz besonders, dass wir in Zusammenarbeit mit Asana erweiterte Sicherheitsfunktionen für Unternehmen bieten können, um sowohl ihre Daten als auch die ihrer Kunden zu schützen. Das erlaubt ihnen, sich auf wichtige strategische Arbeitsvorgänge zu konzentrieren."

Eine neue Integration für den Schutz vor Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP) mit dem Branchenführer Nightfall ermöglicht es Teams schon bald, Asana auf sensible Daten, wie zum Beispiel Sozialversicherungs- oder Kreditkartennummern zu überprüfen. Mit der ebenfalls neuen eDiscovery-Integration mit Hanzo, einem innovativen Unternehmen aus dem Bereich Technik und Recht, können Unternehmen bald beweiskräftige Informationen aus Asana-Projekten, -Aufgaben und -Nachrichten zusammentragen, um dringende Vorfälle zu prüfen und rechtlichen Anfragen nachzukommen. Zusätzliche Adminfunktionen in der mobilen App gewährleisten die Datensicherheit und ermöglichen die Authentifizierung mit biometrischen Daten.

Um Unternehmen bei der Sicherung ihrer Kundendaten und der Erfüllung von Compliance-Anforderungen zu unterstützen, eröffnet Asana außerdem neue globale Rechenzentren (die sich in Australien und Japan befinden). Dank unserer neuen Partnerschaft mit Theta Lake können wir Teams im Umgang mit Compliance-Anforderungen unterstützen. Eine Compliance-Überprüfung sowie eine Lösung für die Archivierung von Daten helfen Teams, die branchenüblichen Standards problemlos einzuhalten. Zudem stellen wir auch eine HIPAA-konforme Version von Asana zur Verfügung. Großunternehmen aus dem Gesundheitswesen können ebenso wie ihre Geschäftspartner persönliche Gesundheitsdaten sicher speichern, verwenden und übermitteln, um Patienten mithilfe von Asana noch besser zu betreuen.

Asana hilft Unternehmen, ihre Arbeit zu koordinieren, von kleinen Projekten bis hin zu strategischen Initiativen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und ist stolz auf mehr als 131.000 zahlende Unternehmenskunden und Millionen von Unternehmen in über 200 Ländern und Regionen, die das kostenlose Angebot nutzen. Globale Kunden wie Amazon, Affirm, Japan Airlines und Sky vertrauen auf Asana, um alle Aspekte von Unternehmenszielen über den digitalen Wandel bis hin zu Produkteinführungen und Marketingkampagnen zu koordinieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.asana.com.

