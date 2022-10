DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 - Zwischenmeldung 16

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta021/12.10.2022/14:56) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 10. Oktober 2022 bis einschließlich 11. Oktober 2022 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 504.740 Stamm- und 25.971 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2022/2023 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 10.10.2022 312.690 72,3246 Xetra 10.10.2022 166.000 72,3292 CBOE Europe (CEUX) 10.10.2022 24.700 72,3032 Turquoise (TQEX) 11.10.2022 1.350 71,1337 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 10.10.2022 20.812 68,2547 Xetra 10.10.2022 4.632 68,1768 CBOE Europe (CEUX) 11.10.2022 527 66,8608 Xetra

Die erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2022/2023 wurde am 11. Oktober 2022 beendet. Im Rahmen dieser ersten Tranche wurden im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 11. Oktober 2022 insgesamt 9.504.246 Stamm- und 793.844 Vorzugsaktien erworben. Der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis je Aktie betrug innerhalb der ersten Tranche EUR 73,65 für die zurückgekauften Stammaktien und EUR 69,28 für die zurückgekauften Vorzugsaktien. Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 754.999.866,37 zurückgekauft (ohne Erwerbsnebenkosten).

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

