Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) hat Anna Spinelli, CPO Deutsche Post DHL Group, mit dem Business Award "CPO/CSCO of the Year" ausgezeichnet Weitere Auszeichnungen erhielten: ME Mobil Elektronik GmbH (Procurement Excellence Award - KMU), Dräxlmaier Group (Procurement Excellence Award - Großunternehmen) sowie Robert Bosch GmbH (Sustainable Supply Award). Die Verleihung fand am ...

