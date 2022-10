DJ TAGESVORSCHAU/13. Oktober 2022 (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September PROGNOSE: +1,9% gg Vm/+10,0% gg Vj vorläufig: +1,9% gg Vm/+10,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+ 7,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +2,2% gg Vm/+10,9% gg Vj vorläufig: +2,2% gg Vm/+10,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+ 8,8% gg Vj 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update zum Jahresergebnis 08:00 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), Ergebnis 3Q 08:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil über Zugangssperre zu Wissenschaftsportalen 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zur Auslieferung von Drittstaatsangehörigen 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf Progressive Government Summit, Berlin 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK von IWF-Chefin Georgieva zur globalen Politikagenda *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 219.000 *** 14:30 US/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+8,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+8,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+6,3% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - BE/Nato, Abschluss Treffen der Verteidigungsminister - DE/Abschluss Verkehrsministerkonferenz, u.a. zu Nachfolgemodell für das Neun-Euro-Ticket - DE/Beginn der Gespräche von SPD und Grünen über Regierungskoalition in Niedersachsen - US/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbank-Gouverneure ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

