NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten zum dritten Quartal und der Ankündigung eines Kosteneinsparprogramms auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Markterwartung und seine Schätzung übertroffen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Positiv sei, dass der Chemiekonzern proaktiv an der Verbesserung seiner deutschen Kostenposition arbeite. Allerdings scheine es schwierig zu sein, die ungünstige europäische Position auf der Kostenseite mit Blick auf Rohstoffe, Strompreise et cetera vollständig abzufedern./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 08:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 08:55 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

