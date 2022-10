Consolidated Uranium schließt Erwerb des Uranprojekts Ben Lomond in Queensland in Australien ab, Fury Gold Mines verkauft einen ca. 7 prozentigen Teil seiner Stammaktien an Dolly Varden Silver an einen bekannten institutionellen Investor, die Goldproduktion von Caledonia Mining war in diesem Jahr bisher stark und hat die Erwartungen übertroffen und der Jahresbericht von Uranium Energy Corp. zeigt, dass es ein wahrhaft transformatives Jahr war.