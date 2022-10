DJ S&P bestätigt Volkswagen mit BBB+/A-2 - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätseinstufung für die Volkswagen AG bestätigt. Das Langfristrating liege weiterhin bei BBB+, teilte S&P Global Ratings mit. Die kurzfristige Einstufung laute weiter A-2. Den Ratingausblick bestätigte die Agentur mit stabil.

VW habe die Bilanz in den vergangenen zwei Jahren durch einen robusten Cashflow gestärkt, so S&P zur Begründung. Es werde erwartet, dass der Wolfsburger Konzern seine Verschuldung weiter verringere dank eines sinkenden Pensionsdefizits und der erwarteten Nettoerlöse.

"Wir sehen jedoch die reduzierte Beteiligung an Porsche als negativ für das Geschäft von VW an", gibt S&P zu bedenken. Grund sei der zunehmende Wettbewerb, insbesondere im Segment der Elektrofahrzeuge in China. Dadurch erhöhe sich die Unsicherheit über die längerfristige Marktposition von VW.

