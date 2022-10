HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3451 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/23 geht es um eine Nachmittagsvariante mit gutem Grund, Stichwort CIRA-Jahrestagung mit CIRA-Lauf, Gerda Königstorfer hat gefehlt, aber Max Fischer war genial. Weiters: Wurde mein Jingle von einem Podcast-Gast ausgelacht. Ein Hörerfrage kam zum Ranking unter http://www.boersenradio.at/people und potenziellen Tricks dahinter. Gestern kam noch ein schnelles Intraday-Ciao von Friedrich Wachernigg und heute Käufe von Cleen Energy, Verkäufe von Morgan Stanley und Research zu Palfinger, ...

