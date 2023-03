Hören: Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/32 wende ich mich an Nina Tomaselli, die Finanzsprecherin der Grünen. Ich möchte einen Dialog über die KESt.Behaltefrist ankicken und die Begründungen sowie die Datenbasis für das Aus der Diskussionen hinterfragen. Weiters: Zahlen von Immofinanz, News zu Andritz, Wiener Börse, Research zu Porr, FACC, VIG, Kontron, voestalpine . Am Montag geht es um die RBI-HV, dazu bringe ich was von Florian Beckermann, IVA. Karl-Heinz Strauss (Porr) im Börsenradio: https://boersenradio.at/page/brn/41897 ATX ...

