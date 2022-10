Baierbrunn (ots) -Kleine Gemüsemuffel können Eltern manchmal an den Rand des Wahnsinns treiben. In der Küche werden die eingeschränkten Vorlieben unserer Kleinen oft zur Herausforderung. Das Essen soll schließlich gesund sein. Aber schmecken soll es eben auch. Und wer hat schon Zeit, im Alltag zwischen Job, Haushalt und Kinderbetreuung jeden Tag eine ausgewogene Mahlzeit zu planen und aufwändig zuzubereiten?In dem neuen Kochbuch "Frische Familienküche" der Zeitschrift Baby und Familie finden Sie jede Menge Anregungen! Probieren Sie über 70 Rezeptideen mit frischen und gesunden Zutaten. Lernen Sie außerdem jeden Monat einen neuen Obst- oder Gemüse-Liebling kennen. Ob Kartoffelpizza, bunter Couscous-Salat oder Vanille-Dinkel-Pfannkuchen - jeden Monat gibt es Rezepte, die ganz sicher auch Kindern schmecken und leicht nachzukochen sind. Zusätzlich lesen Sie im Ratgeber viele wissenswerte Infos rund um eine ausgewogene Ernährung für Kinder, damit sie gesund groß werden.Wort & Bild Verlag | Erscheinungstermin: 11. Oktober 2022 | 141 Seiten | 16,99 Euro | ISBN: 978-3-927216-79-2Über die Autorin:Susanne Klug kocht mit viel Leidenschaft für Kinder. Seit 2018 entwickelt die Ernährungswissenschaftlerin die Rezepte für die Foodstrecke "klug & kinderleicht" im Apothekenmagazin Baby und Familie. In München betreibt die Mutter zweier Jungs einen Catering-Service und beliefert Kindergärten und Schulen mit frisch gekochtem Mittagessen. So erfahren die Kinder jeden Tag, dass gesundes Essen auch super lecker sein kann. Susanne Klug ist außerdem Autorin mehrerer Kochbücher und Ratgeber rund um die Themen Familienküche und Babyernährung.Foto © W&B/Anne HufnaglÜber Baby und Familie:Baby und Familie ist das reichweiten- und auflagenstärkste Gesundheitsmagazin für die junge Familie in Deutschland. Mit monatlich 547.592 verkauften Exemplaren (IVW 2/2022) und 1,69 Millionen Leserinnen und Lesern (AWA 2022) informiert das Magazin über genau die Themen, die Eltern bewegen: Ob Körper und Seele, Heilen und Vorbeugen, Großwerden und Familienleben - Baby und Familie gibt ihren Leserinnen und Lesern die Informationen, die sie weiterbringen. Mit fundiertem Rat von ausgewiesenen Expertinnen und Experten sowie nah an der Lebenswelt der Kernzielgruppe Schwangere, Baby-Eltern und Kleinkind-Eltern. Digitale Angebote des Magazins sind auf baby-und-familie.de (https://www.apotheken-umschau.de/unsere-marken/baby-und-familie/), facebook.com/babyundfamilie.de, instagram.com/babyundfamilie und auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCTQIwy3ZX9674gXpEJ4OlfQ) zu finden.Von Baby und Familie sind bereits folgende Ratgeber erschienen: "Babys erster Brei" (ISBN: 978-3-927216-66-2, PZN 17364752, 14,99 Euro, 128 Seiten), "Schnelle Familienküche" (14,99 EUR, Softcover mit 144 Seiten, ISBN: 978-3-927216-61-7, PZN: 16685632) sowie "Mein Baby & ich" (9,90 Euro, ISBN: 978-3-927216-49-5, PZN: 14047181). Das Buchprogramm wird laufend ausgebaut und entsteht mit viel Sorgfalt und Expertise in der Isartal Health Media, einem Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags. Der Vertrieb der Bücher erfolgt in Kooperation mit der Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com. Alle Bände sind im Buchhandel, in Apotheken und unter https://shop.apotheken-umschau.de/buecher/baby-und-familie/ erhältlich.Pressekontaktehrlich & anders GmbH KommunikationsagenturTel: +49 (0)89-2378 6505Mobil: +49 (0)151-28845437E-Mail: katharina.wiesner@ehrlich-anders.dewww.ehrlich-anders.dePressekontakt:Unternehmenskommunikation Wort & Bild VerlagKatharina Neff-NeudertTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5343138