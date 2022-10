Die Natrium-Ionen-Batterietechnologie bietet mehr Sicherheit, eine längere Lebensdauer und mehr Leistung als die Lithium-Ionen-Technologie

Natron Energy, Inc. gab heute die Markteinführung des Batterieschranks Blue Rack bekannt, der in Konfigurationen mit 250 kW und 500 kW erhältlich ist. Beim Blue Rack handelt es sich um den weltweit ersten Natrium-Ionen-Batterieschrank, der für unternehmenskritische Anwendungen wie Rechenzentren, Spitzenlastausgleich und andere industrielle Stromversorgungsbereiche entwickelt wurde. Die Natrium-Ionen-Technologie zeichnet sich durch eine enorme Energiedichte sowie kurze Entlade- und Aufladezeiten aus. Sie ist nachhaltig, von ethisch unbedenklicher Herkunft und zudem sicher und absolut nichtentflammbar. Das Blue Rack wird von der neuen Blue Pack-Batterie von Natron mit Energie versorgt.

"Dies ist die langlebigste, leistungsstärkste und vor allem sicherste für diese Anwendungen verfügbare Batterie", sagte Robert Rogan, Chief Business Officer bei Natron. "Die Natrium-Ionen-Technologie im Blue Rack ist sowohl der Lithium-Ionen- als auch der Blei-Säure-Technologie bei allen kritischen Leistungsmerkmalen überlegen insbesondere bei der Sicherheit."

Das Blue Rack ist für die Bereitstellung einer Reserveleistung von bis zu 500 kW konfigurierbar. Seine Natrium-Ionen-Technologie erreicht ein Leistungs-Energie-Verhältnis von maximal 40 W/Wh, was im Vergleich zur Lithium-Ionen-Technologie (10 W) und zur Blei-Säure-Technologie (7 W) sehr viel mehr ist. Seine Zykluslebensdauer ist fünf Mal so lang wie die der Lithium-Ionen-Technologie und 50 Mal so lang wie die der Blei-Säure-Technologie. Das Aufladen von Natrium-Ionen-Batterien dauert fünf bis 15 Minuten, verglichen mit einer Stunde bei Lithium-Ionen-Batterien und acht bis 16 Stunden bei Blei-Säure-Batterien.

Die Technologie der Natrium-Ionen-Batterien von Natron ist die sicherste industrielle Batterietechnologie, die derzeit verfügbar ist. Diese Batterien sind nichtentflammbar, selbst wenn sie von einem Nagel durchbohrt oder einer Flamme ausgesetzt werden. Sie werden weder durch Kurzschlüsse noch durch Überladung mit bis zu 35 Überspannung beschädigt oder verlieren an Leistung. Sie ist die einzige UL-gelistete Natrium-Ionen-Batterie auf dem Markt und kann im Gegensatz zu Lithium-Ionen- oder Blei-Aäure-Batterien vollständig aufgeladen auf dem Land- oder Luftweg befördert werden.

Die bahnbrechende Preußischblau-Natrium-Ionen-Chemie der Blue-Pack-Batterie ist nachhaltig und von ethisch unbedenklicher Herkunft. Der Lithium-Bergbau dagegen steht seit langem wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Preußischblau enthält weder Seltene Erden noch Säuren oder Schwermetalle und ist ungiftig, was die Entsorgung am Ende der Nutzungsdauer vereinfacht.

Die Blue-Pack-Batterie und der Blue-Rack-Batterieschrank wurden speziell für unternehmenskritische Anwendungen entwickelt und zeichnen sich unter anderem durch folgende Merkmale aus:

Weiter Betriebstemperaturbereich (-30°C bis +50°C)

Doppelt so leistungsfähig wie Lithium-Ionen-Batterien

Round-Trip-Wirkungsgrad >97%

Über 50.000 Tiefentladezyklen

Vollständiges Aufladen in 15 Minuten oder weniger

Sofort betriebsbereit; keine Absetz- oder thermischen Wartezeiten erforderlich

'Champion'-Rating gemäß UL9540A nichtentflammbar, kein thermisches Durchgehen unter allen Bedingungen

Der Blue-Rack-Schrank und die Blue Pack-Batterie setzen neue Maßstäbe für die sichere und nachhaltige Stromversorgung von Datenzentren.

Natron wird diese neue Batterie auf der 7x24 Exchange vorstellen, die vom 23. bis 26. Oktober in San Antonio (Texas) stattfindet. Vorbestellungen werden auf dem Natron-Stand Nr. 15 entgegengenommen. Vorserieneinheiten werden Anfang 2023 ausgeliefert.

Weitere Informationen zum Blue Rack und zur Natrium-Ionen-Batterietechnologie finden Sie auf natron.energy.

Über Natron Energy

Natron Energy produziert Natrium-Ionen-Batterieprodukte auf Basis einer einzigartigen Preußischblau-Elektrodenchemie für vielfältige industrielle Stromversorgungsanwendungen, deren Spektrum von kritischen Notstromsystemen über Schnellladesysteme für Elektrofahrzeuge bis zu Anwendungen hinter dem Stromzähler reicht. Natron hat sich das Ziel gesetzt, die Märkte für industrielle und netzgestützte Energiespeicherung zu verändern, indem das Unternehmen seinen Kunden kostengünstigere, langlebigere, effizientere und sicherere Batterien anbietet. Die Produkte von Natron sind gemäß UL 1973 gelistet, bieten eine höhere Energiedichte, lassen sich schneller wieder aufladen und haben eine deutlich längere Lebensdauer als die bisherigen Technologien. Natron stellt seine Batterien unter Verwendung handelsüblicher Materialien auf bestehenden Zellfertigungslinien in Michigan (USA) her. Mehr über Natron und seine Natrium-Ionen-Technologie erfahren Sie auf natron.energy.

