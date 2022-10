Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das GBP erlebt heute Morgen eine erhöhte Volatilität, da Medienberichte die Unsicherheit über die Zukunft des Anleihekaufprogramms der Bank of England verstärken, so die Experten von XTB.Das GBP habe gestern Abend eine gewisse Schwäche verzeichnet, nachdem der Gouverneur der Bank of England, Bailey, erklärt habe, dass er weiterhin an der geplanten Beendigung des neuen Anleihekaufprogramms am kommenden Freitag festhalte. Die Financial Times habe jedoch heute Morgen einen Artikel veröffentlicht, in dem es geheißen habe, Bailey habe Bankern gegenüber geäußert, dass das QE-Programm wahrscheinlich bis Ende des Monats verlängert werde. Dies habe einen Kursanstieg am GBP-Markt ausgelöst. Die Bank of England habe den Bericht der FT jedoch zurückgewiesen und heute Morgen eine Erklärung abgegeben, wonach die Anleihekäufe wie geplant beendet würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...