Das Unternehmen geht Partnerschaften mit führenden Vertriebshändlern in der Golfregion und Israel ein und erweitert die Abdeckung des asiatisch-pazifischen Raums auf Japan für Vertrieb, Service und Support von SYNTAX System-Geräten und Kits

DNA Script, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der enzymatischen DNA-Synthese (EDS) für DNA-on-Demand, hat Vertriebsvereinbarungen im Nahen Osten mit der Gulf Scientific Corporation (Bahrain, KSA, Kuwait, Oman, Katar und VAE) und Eisenberg Ltd. (Israel) unterzeichnet, um seine weltweite Präsenz in den Bereichen Vertrieb, Service und Support zu erweitern. Der neue Vertriebspartner Kiko Tech, Ltd. (Japan) erweitert das bestehende Vertriebsnetz des Unternehmens in der Region Asien-Pazifik (APAC).

Wie die APAC-Region verzeichnet auch der Nahe Osten ein erhebliches Wachstum in der Genomforschung und eine steigende Nachfrage nach Werkzeugen der synthetischen Biologie. Zu Beginn dieses Jahres gab das Unternehmen Vereinbarungen mit führenden APAC-Biotechnologie-Händlern bekannt, die China, Taiwan, Hongkong, Singapur, Indien und Südkorea abdecken.

"Wir freuen uns, unsere kommerzielle Expansionsstrategie fortzusetzen und Forschern und Branchenakteuren beim Aufbau des globalen Vertriebsnetzes von DNA Script eine erstklassige Vertriebs- und Support-Erfahrung zu bieten", so Thomas Ybert, CEO und Mitbegründer von DNA Script. "Als einziges Unternehmen, das eine eigene DNA-Produktionskapazität vermarktet, die die Leistungsfähigkeit von EDS nutzt, sind wir bestrebt, einen schnellen, zuverlässigen und erstklassigen Service und Support zu entwickeln, um den Forschungsbedarf auf der ganzen Welt zu decken."

DNA Script hat EDS mit Hilfe des Tischgeräts SYNTAX System entwickelt und implementiert. Das SYNTAX-Gerät druckt gebrauchsfertige Oligos im eigenen Haus, wodurch die Labore die vollständige Kontrolle über ihre Oligoproduktion erhalten und nicht mehr auf Lieferungen von Drittanbietern warten müssen. Die Synthese am selben Tag ermöglicht es Forschern, innerhalb weniger Stunden Änderungen vorzunehmen, wodurch Arbeitsabläufe in den Bereichen Sanger-Sequenzierung, rt-qPCR, NGS-Target-Anreicherung, ortsgerichtete Mutagenese, CRISPR-Gene Editing, Genassemblierung, F/ISH und mehr erheblich beschleunigt werden.

"Wir freuen uns sehr, Vertriebspartner von DNA Script zu sein, einem Unternehmen, das Pionierarbeit bei einer Technologie leistet, die den Status quo nämlich die Bestellung von DNA bei einem externen Anbieter auf den Kopf stellt, indem sie Forschern die Möglichkeit gibt, maßgeschneiderte DNA im eigenen Haus zu drucken", sagte Manaf Afyouni, Managing Director bei Gulf Scientific Corporation. "Das SYNTAX-Gerät und die Kits werden es Forschern und Wissenschaftlern im Nahen Osten ermöglichen, ihre Arbeitsabläufe besser zu kontrollieren, um die Produktivität und Innovation zu steigern und die Ergebnisse in der Genomik, der synthetischen Biologie und den neuen Anwendungen der personalisierten Medizin zu beschleunigen."

Über DNA Script

DNA Script wurde 2014 gegründet und ist ein zukunftsweisendes Technologieunternehmen im Bereich der Biowissenschaften, das eine neue, schnellere, leistungsfähigere und vielseitigere Methode zur Entwicklung und Herstellung von Nukleinsäuren entwickelt. Das Unternehmen hat mit der Enzymatischen DNA-Synthese (EDS) eine Alternative zur herkömmlichen DNA-Synthese entwickelt und diese Technologie mit dem ersten enzymatischen Syntheseinstrument, dem SYNTAX System, für Labore zugänglich gemacht. DNA Script bringt die DNA-Synthese zurück ins Labor und will die biowissenschaftliche Forschung durch eine innovative Technologie revolutionieren, die den Forschern eine noch nie dagewesene Kontrolle und Autonomie bietet. www.dnascript.com.

