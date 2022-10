Der LifePort Kidney Transporter wurde als exklusive hypothermische Maschinenperfusionstechnologie für die Konservierung von Spendernieren in allen nationalen Transplantationszentren Belgiens ausgewählt.

Chirurgen der Universitaire Ziekenhuizen und des AZ Universitair Ziekenhuis konnten im Rahmen eines nationalen Vertrags mit Organ Recovery Systems die ersten Nierentransplantationen erfolgreich durchführen. Durch diesen Vertrag wird das Unternehmen zum exklusiven Anbieter von Konservierungsdienstleistungen für Spendernieren, die für eine klinische Transplantation vorgesehen sind. Der Vertrag beinhaltet den Einsatz des patentierten LifePort Kidney Transporter in allen Transplantationszentren in Belgien sowie logistische Unterstützungsleistungen. Der LifePort Kidney Transporter ist ein neuartiges medizinisches Gerät für die Konservierung und den Transport von Organen, das die hypothermische Maschinenperfusion (HMP) zur Verbesserung der Lebensfähigkeit eines Spenderorgans in dem entscheidenden Zeitfenster zwischen Organspende und Transplantation einsetzt.

