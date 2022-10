Noch vor wenigen Wochen performten die nachhaltigen Aktien deutlich besser als der Markt. Doch nun hat sich das Blatt komplett gewendet. Was ist von Nel ASA, SolarEdge, Enphase Energy und Co jetzt zu halten? Seit Anfang August hast die Aktie von Nel ASA 41 Prozent an Wert verloren. Zeigten sich die Norweger im Sommer noch deutlich stärker als der Markt, so verloren sie seit August stark. Denn das wachstumsorientierte Wasserstoff-Unternehmen machen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...