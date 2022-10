Alle für den Sommer geplanten Arbeitsprogramme sind abgeschlossen und werden derzeit analysiert

Die Québec Nickel Corp. (CSE: QNI; FSE: 7lB; OTCQB: QNICF) ("QNI" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein drittes Diamantbohrgerät für das Projekt Ducros eingesetzt hat, das sich etwa 80 Kilometer nordöstlich von Val-d'Or, Québec, befindet. Nach den jüngsten Bohrerfolgen des Unternehmens in der Zone Fortin Sill, einschließlich eines 8.43 Meter langen Abschnitts mit 1,85% Ni, 1,65% Cu (3,50% Ni Cu), 576 ppm Co und 3,27 g/t Pt-Pd-Au inBohrloch QDG-22-29 (siehe Pressemitteilung vom 30. August 2022), wurde vor kurzem ein drittes Bohrgerät zum Projekt verlegt, das zur Beschleunigung des aktuellen und laufenden 20.000-Meter-Bohrprogramms eingesetzt wird. Der Schwerpunkt der Arbeiten mit dem dritten Bohrgerät liegt auf der Verbesserung des Verständnisses der Größe und Geometrie der Zone Fortin Sill. Die erste Bohrung setzt die systematische Erprobung der interpretierten Streichenausdehnung des Ni-Cu-PGE-mineralisierten Körpers sowie anderer geophysikalischer und geologischer Ziele im allgemeinen Gebiet fort, die als potenzielle Fortsetzungen der Zone Fortin Sill und/oder als neue mineralisierte Intrusionen interpretiert werden.

Figure 1. Geology plan map of Québec Nickel's Ducros property (dark red outline) along with the locations of the primary Ni-Cu-PGE exploration target areas. The regional geology is sourced from the Government of Québec's online SIGÉOM database. (Graphic: Business Wire)

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. September 2022angekündigt, wurde im September ein zweites Bohrgerät auf das Grundstück entsandt, um ein 3.000 Meter umfassendes Programm im Zielgebiet Ducros Ultramafic Sill Complex (DUSC) zu beginnen (Abbildung 1). Bis dato wurden etwas mehr als 50 der geplanten Bohrungen im Zielgebiet DUSC abgeschlossen. Das Bohrprogramm bei DUSC pausiert derzeit während der Elchjagd im Herbst und wird später im Oktober wieder aufgenommen.

David Patterson, CEO von QNI, kommentiert: "...angesichts der hervorragenden Ergebnisse, die wir bisher bei den Bohrungen in der Zone Fortin Sill gesehen haben, war es offensichtlich, dass wir die Arbeiten hier intensivieren mussten, um besser zu verstehen, was wir bei Fortin haben. Gleichzeitig wollten wir die wichtigen Arbeiten, die an anderer Stelle auf dem Projekt stattfinden, einschließlich der Bohrungen auf dem Zielgebiet DUSC, nicht beeinträchtigen. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse all dieser harten Arbeit schon bald zu präsentieren."

Zusammenfassung der Bohrungen in der Ni-Cu-PGE-Zone Fortin Sill und allgemeines Explorations-Update

Das Phase-II-Bohrprogramm begann im vergangenen April auf dem Ni-Cu-PGE-Vorkommen Fortin Sill und zwar mit der Abteufung des Bohrlochs QDG-22-09, das die Ergebnisse des historischen Bohrlochs GCF-08-07 überprüfen sollte, das 0,82 Ni Cu und 0,65 g/t Pt-Pd-Au auf einer Kernlänge von 20,7 Metern in einer Bohrtiefe von 4,50 Metern ergab. Die Untersuchungsergebnisse von QDG-22-09 verbesserten den historischen Bohrabschnitt sowohl in Bezug auf den Gesamtgehalt als auch auf die Kernlänge (für mehr Informationen siehe Pressemitteilung vom 16. Mai 2022. Zwei weitere Bohrlöcher, nämlich QDG-22-10 und 11, wurden von der gleichen Anlage wie QDG-22-09 aus abgeschlossen, um die Kontinuität der Ni-Cu-Co-PGE-Au-Mineralisierung auf dem Abschnitt mit QDG-22-09 und GCF-08-07 zu testen. Mit diesen Bohrungen konnte die mineralisierte Zone bei Fortin Sill auf dem Abschnitt nach Südwesten erweitert werden (für weitere Informationen siehe Pressemitteilung vom 6. Juni 2022 und Abbildung 2 unten).

Angesichts dieser guten Ergebnisse wurde südöstlich des Aufschlusses der Zone Fortin Sill eine Reihe von Step-Out-Bohrungen niedergebracht, darunter die Bohrlöcher QDG-22-28 und QDG-22-29. Die zuvor gemeldeten Untersuchungsergebnisse sind unten in Abbildung 1 zusammengefasst und werden durch einen 35,63 Meter langen Abschnitt hervorgehoben, der 1,13 Ni Cu, 238 ppm Co und 1,01 g/t Pt-Pd-Au ergab und hochgradigere Unterabschnitte von 1,44 Ni, 1,49 Cu, 461 ppm Co und 2,79 g/t Pt-Pd-Au auf 11,80 Metern und 1,85% Ni, 1,65% Cu (3,50% Ni Cu), 576 ppm Co und 3,27 g/t Pt-Pd-Au auf 8,43 Metern in Loch QDG-22-29. Bemerkenswert ist, dass eine ein Meter lange Probe aus Bohrloch QDG-22-29, die schweres Chalkopyrit und Pyrrhotit mit Nettotextur (35-40 Gesamtsulfide) enthält, Folgendes ergab: 1,98% Ni 2,77% Cu (4,75% Ni Cu), 624 ppm Co und 5,78 g/t Pt-Pd-Au. Ein Bohrabschnitt und eine Übersichtskarte, die den Standort der Bohrungen in der Zone Fortin Sill zeigen, sind in den Abbildungen 2 und 3 dargestellt. Die Untersuchungsergebnisse für die vier zusätzlichen Bohrlöcher, die am selben Standort wie QSDG-22-28 und QDG-22-29 gebohrt wurden, stehen noch aus und werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Update zur Exploration der Liegenschaft Ducros

Wie in der Pressemitteilung von QNI vom 13. Juni 2022angekündigt, hat das Unternehmen im Sommer mehrere Arbeitsprogramme gestartet, um die laufende 20.000-Meter-Bohrkampagne zu unterstützen. Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass diese Arbeitsprogramme entweder bereits abgeschlossen wurden oder sich in der Endphase befinden und Folgendes umfassen:

Schlitzabtastung: Weitere 17 Schlitzproben, die sich über durchgehende 16,98 Meter erstrecken, wurden im Aufschluss der Zone Fortin Sill (Schlitz 6) entnommen. Die Untersuchungsergebnisse sind bereits eingetroffen und können in der Unternehmenspräsentation von QNI unter www.quebecnickel.com und hier eingesehen werden.

Grundstücksweite Untersuchung der Biogeochemie: Ein Programm zur Entnahme von Schwarzfichtenrindenproben, das den Großteil des >15.000 Hektar großen Grundstücks Ducros abdeckt, wurde in diesem Sommer abgeschlossen. Der endgültige Datensatz wird Multi-Element-Analysen von fast 900 Proben umfassen und beinhaltet Daten von mehr als 100 Proben, die in einem engmaschigen Erkundungsraster über dem größeren Zielgebiet Fortin Sill gesammelt wurden (~25 m x 25 m Probenabstand). Die Ergebnisse liegen für etwa 90 der Proben vor. Ein Fachexperte (SME) wurde beauftragt, die Daten zu überprüfen und zu interpretieren; ein Abschlussbericht wird vor Ende des Jahres erwartet.

Hochauflösende Satellitenbilder: Die Erfassung von Satellitenbildern mit einer Auflösung von 50 cm über das gesamte Ducros-Projektgebiet wurde im September abgeschlossen. Die endgültige Verarbeitung der Daten läuft derzeit.

Flugzeuggestützte Schwerkraftmessung: Eine flugzeuggestützte Schwerkraftmessung, die das gesamte Ducros-Projektgebiet abdeckt, wurde ebenfalls abgeschlossen. Die Daten durchlaufen derzeit die abschließenden QAQC-Prüfungen und die Verarbeitung. Diese Daten werden in die Projektdatenbank aufgenommen und für die Interpretation der gesamten Geologie und Struktur des Grundstücks Ducros verwendet.

Hochauflösende magnetische Drohnenmessungen über spezifischen Zielen: Zusätzlich zur Fertigstellung von 260 Linienkilometern über dem Gebiet der Zone Fortin Sill wurden weitere ~3.000 Linienkilometer hochauflösender magnetischer Drohnenvermessungen über spezifischen Zielgebieten auf den Ducros-Claims mit einem Linienabstand von 25 bis 35 Metern abgeschlossen. Die Ergebnisse dieser Vermessungen sind bereits eingetroffen und werden derzeit verarbeitet und mit den anderen Datensätzen zusammengeführt bzw. integriert; sie haben bei der Verfeinerung der aktuellen und zukünftigen Bohrziele eine große Hilfe dargestellt.



Kern- und Gesteinsverarbeitung QAQC

Québec Nickel hat für sein Projekt Ducros ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm ("QAQC" für Quality Assurance and Quality Control) eingeführt, um optimale Verfahren für die Protokollierung, Probenahme und Analyse des Bohrkerns sowie für die Entnahme und Analyse der Gesteinsproben an der Oberfläche sicherzustellen. Dies beinhaltet die regelmäßige Einbringung von geochemischen Leerproben, Duplikaten und mehreren zertifizierten Ni-Cu-PGE-Au-Referenzmaterialstandards (CRMs) in den Probenstrom.

Die Bohrkerne werden täglich von den Ducros-Projektmitarbeitern von den Bohrgeräten entnommen und in gesicherten Kernkisten zur QNI-Kernaufzeichnungsanlage in Val-d'Or transportiert. Die Protokollierung erfolgt auf Laptops, und die Daten werden mit einer zweckmäßigen Computersoftware erfasst.

Die für geochemische Analysen bestimmten Bohrkerne werden von den Geologen der Kernbohrung identifiziert und beschriftet und dann mit einer Diamantscheibe in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte der Kernprobe mit NQ-Durchmesser wird in einen beschrifteten und gesicherten Probenbeutel gelegt. Die andere Hälfte der Kernprobe wird zur Archivierung in die Kernkiste zurückgelegt. Alle Kernproben werden in gesicherten und nummerierten Reissäcken von Projektmitarbeitern von der QNI-Erfassungseinrichtung zur Probenaufbereitungseinrichtung von AGAT Laboratories in Val-d'Or transportiert.

AGAT Laboratories ist nach den Normen ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditiert. Die Analyse von Edelmetallen (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Brandprobe mit ICP-OES-Abschluss, während die Analyse von Nickel, Kupfer und 41 anderen Elementen mit dem 4-Säuren-Aufschlusspaket für Metalle von AGAT mit ICP-OES-Abschluss durchgeführt wird.

SACHKUNDIGE PERSON

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., Vice-President of Exploration der Québec Nickel Corp. und Qualified Person ("QP") gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101"), hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

ÜBER DIE QUEBEC NICKEL CORP.

Die Québec Nickel Corp. ist eine Mineralexplorationsgesellschaft, die sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Nickelprojekten in Québec, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung an den Ducros-Liegenschaften, die aus 280 zusammenhängenden Mutungsfelder mit einer Fläche von 15.147 Hektar im östlichen Teil des Abitibi Greenstone Belt in Québec, Kanada, bestehen. Weitere Informationen über die Québec Nickel Corp. finden Sie unter www.quebecnickel.com.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch beanstandet. Weder die CSE noch ihre Regulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält einige Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und in der Regel, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dadurch, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obgleich das Unternehmen davon ausgeht, dass die in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind sie keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem die Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von denen abweichen können, die in den vorausschauenden Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, zu dem die Aussagen getroffen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Einschätzungen, Meinungen oder andere Faktoren seitens der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Contacts:

Für den Vorstand

David Patterson

Chief Executive Officer and Director

1 (855) 764-2535 (QNICKEL)

info@quebecnickel.com