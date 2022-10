Tagesausblick für 13.10.: DAX - Anleger warten auf Fed-Protokoll und US-Inflationsdaten!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die europäischen Leitindizes bewegten sich heute mehrheitlich ein einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Auch die US-Börsen zeigten in den ersten Stunden noch keine klare Tendenz. Die US-Erzeugerpreise lagen im September um 0,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats und stiegen damit stärker als von den meisten Ökonomen erwartet wurde. Anleger reagierten jedoch kaum auf die Daten. Vielmehr warten sie auf die Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Fed-Sitzung heute Abend und die US-Verbraucherpreisdaten, die morgen veröffentlicht werden.

Ob sie im Stande sind für eine gewisse Entspannung an den Anleihemärkten zu sorgen bleibt abzuwarten. Die Renditen 10jähriger Bundesanleihen stagnierten heute bei rund 2,39 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papier kratzte an der vier-Prozentmarke. An den Rohstoffmärkten dominierten derweil die Minuszeichen. Gold, Silber und Öl setzten ihre Konsolidierung fort.

Unternehmen im Fokus

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group konnte die Zahl der verkauften Fahrzeuge nur leicht erhöhen. Das Papier sank daraufhin auf ein neues Allzeittief. BASF meldete Eckdaten für das abgelaufene Quartal. Demnach verbuchte der Chemieriese einen Gewinnrückgang und kündigte eine Sparprogramm an. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursanstieg. Der Stahlhändler Klöckner & Co. wartete heute mit einer Gewinnwarnung auf. Hintergrund ist der drastische Rückgang der Stahlpreise. Der SDAX-Wert brach daraufhin um über neun Prozent ein. Stahlhersteller wie Salzgitter und ThyssenKrupp schlossen nur mit leichten Verlusten. Der Luxusartikelhersteller LVMH meldete für das dritte Quartal 2022 ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 28 Prozent und profitierte dabei vor allem von einer kräftigen Erholung in Asien. Immobilienaktien wie Aroundtown, TAG Immobilien und Vonovia kamen auch heute unter Druck. Die weiterhin angespannte Lage an den Anleihemärkten belastet den Sektor besonders.

Es werden unter anderem BlackRock, Easyjet und Südzucker Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden.

Wichtige Termine

Deutschland: Außenhandel, August (detaillierte Ergebnisse)

Herbsttagung von IWF und Weltbank

Deutschland: Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex, September, endgültig

Rede von EZB-Direktoriumsmitglied de Guindos auf der von PwC und Expansión organisierten Konferenz "Mergers and Acquisitions (M&A) market in Spain and Europe"

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW40

USA: Verbraucherpreise, September

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 12.300/12.670/12.930/13.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000/12.100 Punkte

Der DAX startet zunächst schwach und setzte bei rund 12.100 Punkten auf. Im weiteren Verlauf konnte sich der Index allerdings vom Tagestief distanzieren und klopfte kurzzeitig sogar bei 12.300 Punkten an. Das charttechnische Bild bleibt allerdings unverändert. Der Trend bleibt zunächst abwärtsgerichtet. Sinkt der Leitindex unter die Marke von 12.100 Punkten droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.000 oder gar 11.890 Punkte. Erste Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 12.300 Punkten und ein mögliche kurzfristige Trendwende deutet sich erst oberhalb von 12.670 Punkten an.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 18.01.2021 - 12.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.10.2014- 12.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktorzertifikate Long auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB9WK8 2,40 15 11.406,783246 11.814,005408 Open End DAX HB9WK6 4,47 10 10.999,434001 11.611,002531 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.10.2022; 17:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB9WKA 11,76 -15 13.034,171415 12.626,20185 Open End DAX HB9WKB 9,86 -20 12.830,496793 12.525,130969 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.10.2022; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 13.10.: DAX - Anleger warten auf Fed-Protokoll und US-Inflationsdaten! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).