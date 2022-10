SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company expandiert mit seinen Elektroautos in weitere Länder. Nun folgt zusammen mit einem Partner der Markteintritt in Laos. Der chinesische Technologiekonzern BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hielt am 10. Oktober 2022 zusammen mit seinem...

Den vollständigen Artikel lesen ...