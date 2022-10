SRM (Strategic Resource Management), ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das Finanzinstitute und andere Branchen in Nordamerika und Europa begleitet, gab die Ernennung von Michael Väth und Hans Winterhoff als Mitglieder des International Advisory Board des Unternehmens bekannt.

SRM ist darauf spezialisiert, bisher unentdeckte Wachstums- oder Einsparmöglichkeiten zu identifizieren, Kostenstrukturen an Branchen-Benchmarks anzupassen und Lieferantenpartnerschaften mit Fokus auf Qualität und langfristige Stabilität zu fördern. Das Beratungsangebot des Unternehmens hat einen starken Fokus auf die Bereiche Payment, die Verbesserung des operativen Betriebs, Technologie-Assessments und den sich ständig weiterentwickelnden Bereich für digitale Währungen und Vermögenswerte.

Die Aufnahme von Väth und Winterhoff in das International Advisory Board von SRM verdeutlicht die Zielsetzung die Präsenz in Großbritannien und Europa weiter auszubauen und die Bedürfnisse von Finanzinstituten in diesen Märkten besser zu verstehen. Die Aufnahme von zwei bekannten deutschen Beratern unterstreicht das Engagement von SRM, ein weltweit führendes Unternehmen in seinem Bereich zu werden.

Michael Väth aus Frankfurt, Deutschland, ist ein ehemaliger Senior Vice President und General Manager von Hitachi Data Systems in EMEA, er arbeitet als Beiratsmitglied für Private-Equity-Firmen, Angel-Investor und Mentor für Start-ups und ist Gründer seiner eigenen Firma. Väth bringt 30 Jahre globale Vertriebs-, Marketing-Erfahrung mit Fokus auf digitale Geschäftsmodelle in diese Beirats-Funktion bei SRM ein.

Väth kommentiert: "Es ist eine Ehre, dem SRM International Advisory Board beizutreten. Ich bin beeindruckt von der Führung, der Unternehmenskultur und dem breiten Erfahrungsschatz von SRM. Ich bin sicher, dass ihre Dienstleistungen und die Fähigkeit die Effizienz ihrer Kunden zu verbessern, in Deutschland und darüber hinaus großen Anklang finden werden."

Hans Winterhoff aus Hannover, Deutschland, ein ehemaliger Senior Partner, der 25 Jahre bei KPMG tätig war, ist auch Gründer und CEO von zwei Startups, die sich auf Innovation und Digitalisierungsberatung konzentrieren. Sein einzigartiges Verständnis der Geschäftstätigkeit von Mandanten durch seine Qualifikation sowohl als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater als auch als Zertifizierter Innovationsmanager (ISO) und Zertifizierter Aufsichtsrat (Deutsche Börse) werden das Beratungskollektiv von SRM weiter aufwerten.

"SRM hat mich mit seinem Engagement bei der Erforschung unseres Marktes und der Suche nach deutschen Perspektiven beeindruckt, um besser zu verstehen, wie ihre Dienstleistungen den Unternehmen zugute kommen können", bemerkte Winterhoff. "Ich bin begeistert, mein Wissen zu teilen und SRM dabei zu helfen, in neue Märkte zu expandieren."

Väth und Winterhoff treten einem bereits starken International Advisory Board bei, das kürzlich die Aufnahme von Marion King, ehemalige Direktorin für Zahlungen bei NatWest in Großbritannien, bekannt gegeben hat. Weitere Mitglieder sind Manolo Sanchez, ehemaliger CEO von BBVA Compass; Steven VanBelleghem, renommierter Innovator für Kundenerlebnisse; Reed Deupree, Experte für öffentliche Märkte und Private-Equity-Anlagen; David Bailey, M&A-Spezialist und Finanzdienstleistungsberater; Stan Viner, langjähriger Vertriebsprofi für Finanzdienstleistungen und Fintech-Berater; und Robert Messer, CFO von Community Banking mit Sitz in den USA.

Neil Whittaker, Chief Executive von SRM in Europa, über die Aufnahme von Väth und Winterhoff: "Wir freuen uns sehr, Michael und Hans in unserem International Advisory Board zu haben. Ihr tiefes Verständnis der europäischen und insbesondere deutschen Märkte und ihre unternehmerische Expertise werden ein immenser Vorteil sein, wenn unser Unternehmen seine Präsenz ausbauen und eine globale Führungsrolle in unserem Bereich einnehmen wird."

SRM (Strategic Resource Management) hat mehr als 1.000 Finanzinstituten dabei geholfen, mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Wert in Bereichen wie Zahlungen, digitale Transformation, Kernverarbeitung, künstliche Intelligenz, digitale Assets und allgemeine Betriebseffizienz zu steigern. SRM hat Kosten gesenkt, Umsatzmöglichkeiten geschaffen, die Produktivität gesteigert und Kunden in einem Umfeld ständiger und sich beschleunigender Veränderungen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Besuchen Sie www.srmcorp.com für weitere Informationen.

