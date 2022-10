The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.10.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.10.2022



ISIN Name

CA30311W1005 FACEDRIVEINC.

CA98985W1023 ZYMEWORKS INC.

FR0013529815 AVENIR TELECOM INH.EO0,01

STEER TECHNOLOGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de