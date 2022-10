Bei allen Netflix-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund drei Prozent. Damit liegt der Preis nun bei 220,66 USD. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Kursverlauf von Netflix der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Netflix-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Bisher lag dieses Tief bei 212,70 USD. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Denn durch die gestiegenen ...

