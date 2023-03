Die Bullen schwingen heute bei Varta eindeutig das Zepter. Die Aktie liegt immerhin rund zwei Prozent in der Gewinnzone. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Geht es bei Varta jetzt so richtig los? Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken. Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Denn die Aktie schiebt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...