Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat in der ersten Korrekturphase in der Jahresendrallye den Zustand eines nervösen Stillstands eingenommen. Die Lage ist unverändert. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der Rücklauf von 16297 nach 11807 lässt sich als vollständiger Abwärtsimpuls (grüne 1=14914, grüne 2=15739, grüne 3=12432, grüne 4=13562 als Triangle, grüne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...