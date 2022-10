BASF verzeichnet aufgrund von Wertberichtigungen im Zusammenhang mit Russlandgeschäft deutlichen Gewinnrückgang. Sparprogramm soll die Jahresziele dennoch erreichbar machen.Der deutsche Chemie-Riese BASF (DE000BASF111) kündigte am heutigen Mittwoch einen deutlichen Gewinnrückgang im dritten Quartal 2022 an. Dennoch bestätigte das Management die vorläufige Jahresprognose. Um diese zu erreichen, plant BASF die Einführung eines umfassenden Sparprogramms. Laut Mitteilung sollen so jährlich bis zu 500 Millionen Euro eingespart werden. Der Fokus des ...

