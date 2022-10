Hamburg (ots) -Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), bekämpft in seinem eigenen Unternehmen unliebsame Betriebsräte. Dulger ist gemeinsam mit einem Bruder Andreas Alleineigentümer des Heidelberger Familienunternehmens Prominent, das Dosierpumpen für flüssige Stoffe im Maschinenbau herstellt. Mehrere Betriebsräte berichten gegenüber dem stern und RTL über massive Bedrohungen durch die Geschäftsleitung. Einige Mitglieder des Betriebsrats seien deswegen schon zurückgetreten, ein Betriebsrats-Mitglied habe bereits gekündigt. Die IG Metall spricht von einer "Wildwest-Manier der Unternehmensleitung".Nach Informationen des stern und RTL versuchte Prominent den unerwünschten Betriebsratschef und seinen Stellvertreter mit einer Abfindung loszuwerden. Die Belegschaft wurde in einem Aushang aufgefordert, eine neue Betriebsratsliste zu gründen, um den alten Betriebsrat auszuhebeln. Mit Erfolg: Die neue, arbeitgebernahe Liste gewann die Mehrheit.Prominent kündigte dem alten Betriebsratschef fristlos. Mehrere Mitglieder des Betriebsrats bestätigen die Vorgänge RTL und dem stern. Das Unternehmen teilte auf Anfrage mit, zu Betriebsinterna äußere man sich nicht.BDA-Chef Rainer Dulger schiebt die Vorwürfe auf seinen Bruder Andreas, der mit gut 52 Prozent eine knappe Mehrheit am Unternehmen hält. Bei einer Podiumsdiskussion im Juni in Heidelberg sagte er über seinen Bruder und den gefeuerten Betriebsrat: "Da sind zwei Dickköpfe aneinandergeraten." Mit sehr unterschiedlichen Folgen allerdings: Der eine hat faktisch die Mitbestimmung im eigenen Unternehmen untergraben, der andere steht nach über 20 Jahren arbeitslos auf der Straße.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5343215