Bei JPMorgan knallen heute die Sektkorken. Denn der Kurs springt satte rund zwei Prozent in die Gewinnzone. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von JPMorgan der letzten drei Monate.Für eine ausführliche JPMorgan-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 101,28 USD. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Börsianer, für die es eher um die langfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...