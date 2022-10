Sie fällt und fällt: Seit zweieinhalb Monaten geht es abwärts für die Nel-Aktie. Zuletzt ist der Kurs sechs Tage in Folge gefallen. Heute schloss Nel an der Börse in Oslo vier Prozent im Minus. Eine aktuelle Einschätzung von Goldman Sachs dürfte Investoren des Wasserstoff-Unternehmens auch nur bedingt gefallen.Goldman Sachs spricht eine Kaufempfehlung für Nel aus. Das Kursziel (17 Kronen) impliziert fast 70 Prozent Aufwärtspotenzial. Allerdings lag das Ziel zuvor bei 20 Kronen, wurde also vor den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...