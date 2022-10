NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nel ASA vor den am 20. Oktober erwarteten Quartalszahlen von 20 auf 17 norwegischen Kronen gesenkt. Die Einstufung wurde aber weiterhin auf "Buy" belassen. Analystin Zoe Clarke passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für die Jahre 2022 bis 2024 an. Sie verwies auf kurzfristig geringere Umsätze im Geschäftsbereich Hydrogen Fueling sowie darauf, dass die Elektroyse-Sparte wohl länger als bislang erwartet brauchen werde, um umsatzmäßig zu wachsen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 17:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NO0010081235

NEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de