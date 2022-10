Steigende Zinsen in den USA stärken den Dollar und das tut wiederum dem Goldkurs nicht besonders gut. Fünf Handelstage in Folge ging es für den Preis des Edelmetalls abwärts. Am heutigen Mittwochabend steigt der Goldpreis zur Abwechslung mal wieder. Das passt auch aus charttechnischer Sicht ganz gut.Nachrichtlich ist die Lage etwas widersprüchlich: Der Anstieg der Erzeugerpreise in den USA ist etwas höher als erwartet ausgefallen. Die US-Börsen haben sich zunächst leicht im Plus gehalten. Auch das ...

