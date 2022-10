RoboSense, ein weltweit führender Anbieter intelligenter LiDAR-Sensorsysteme, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Pony.ai, dem weltweit führenden Unternehmen für autonome Fahrtechnologie, bekannt. Die Zusammenarbeit wird auf Grundlage der kombinierten Stärken der LiDAR-Produkte von RoboSense in Bezug auf Leistung und Produktionskapazität für hohe Stückzahlen basieren sowie auf der Reife und Erfahrung von Pony.ai in den Bereichen autonome Fahrtechnologie und Datenmodelle zur Szenenerkennung.

Chunchao Qiu, Mitbegründer und CEO von RoboSense, kommentierte diese tiefgreifende strategische Partnerschaft wie folgt: "RoboSense und Pony.ai haben die Trends genau verfolgt und eine umfassende und tiefgreifende Partnerschaft geschlossen, um die Stärken ihrer Industrieketten gegenseitig zu ergänzen und eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft einzurichten. Dies wird nicht nur die Vorteile von RoboSense LiDAR in einem breiteren Spektrum von Verkehrsszenen erheblich verbessern sondern auch Pony.ai dabei unterstützen, die Entwicklung der autonomen Fahrtechnologie über verschiedene Szenarien, Plattformen und Domänen hinweg zu beschleunigen und die technologische Entwicklung und Transformation der Branchen für intelligentes Transportwesen und autonomes Fahren zu ermöglichen."

"LiDAR ist ein Kernstück der Hardware in der Technologie für autonomes Fahren. Hardware- und Technologie-Iterationen ergänzen sich gegenseitig und erleichtern sich ihre Aufgaben", sagte Tiancheng Lou, Mitbegründer und CTO von Pony.ai. "Durch diese strategische Partnerschaft mit RoboSense werden wir die Ressourcen der Industriekette für autonomes Fahren weiter erschließen, um die besten Lösungen für autonome Fahrsysteme und intelligente Transportprodukte zu entwickeln und die Branche gemeinsam voranzubringen."

Die Innovation und Entwicklung in der Branche soll durch kreative Migration von Technologie und groß angelegte kommerzielle Projektimplementierung gefördert werden. Zu diesem Zweck werden die beiden Unternehmen über die gesamte Geschäftskette hinweg in folgenden drei Bereichen eng zusammenarbeiten:

Im Bereich der Mobilitätsdienste für autonomes Fahren werden die beiden Unternehmen auf der intelligenten monolithischen Lidar-Plattform RS-LiDAR-M1 der zweiten Generation von RoboSense aufbauen, um maßgeschneiderte LiDAR-Produkte für kundenspezifische Szenarien zu entwickeln und um die großtechnische Produktion der neuen L4-Generation autonomer Fahrsysteme in Automobilqualität von Pony.ai zu beschleunigen. Auf dem Gebiet intelligenter Transport werden die beiden Unternehmen die führende Multisensor-Fusionstechnologie von RoboSense und die Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Anwendung intelligenter Transportlösungen mit der von Pony.ai selbst entwickelten Cloud-Plattform kombinieren. Dies wird durch Straßeninformationen ergänzt, die autonome Fahrzeuge aus einem groß angelegten, wetterunabhängigen, normalisierten System beziehen können. So kann der Bedarf von Smart Cities erfüllt werden, Lösungen im Wahrnehmungsraum verbessert und das Intelligenzniveau im Smart City-Verkehrsmanagement kontinuierlich erhöht werden. Die Zusammenarbeit im Bereich Intelligente Logistik wird vertieft. RoboSense arbeitet seit 2019 eng mit Pony.ai zusammen. Im März 2021 startete Pony.ai PonyTron, seine autonome Lkw-Geschäftseinheit, die durch den Aufbau einer autonomen Lkw-Flotte zur Entwicklung eines intelligenten Logistik-Ökosystems beiträgt. RoboSense LiDAR liefert hochpräzise automatisch erkennbare Informationen, die ein hohes Maß an Wahrnehmungsredundanz und Sicherheit für selbstfahrende Lkw garantieren. Die beiden Partner kooperieren mit dem Ziel, die Kommerzialisierung und den großtechnischen Einsatz selbstfahrender Lkw voranzutreiben.

Über RoboSense

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen. Mit einem kompletten Portfolio an LiDAR-Sensoren, KI-Wahrnehmung und IC-Chipsätzen verwandelt RoboSense herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in umfassende Datenanalyse- und Interpretationssysteme. Unsere Mission ist es, herausragende Hardware- und KI-Fähigkeiten zu entwickeln, um intelligente Lösungen zu schaffen, die es Robotern, einschließlich autonomer Fahrzeuge, ermöglichen, über Wahrnehmungsfähigkeiten zu verfügen, die denen von Menschen überlegen sind.

Über Pony.ai

Das weltweit führende Technologieunternehmen für autonomes Fahren, Pony.ai, Inc. ("Pony.ai"), verfolgt eine ehrgeizige Vision für autonome Mobilität. Unser Ziel ist es, der ganzen Welt sichere, nachhaltige und zugängliche Mobilität zu bieten. Wir glauben, dass autonome Technologie unsere Straßen für Reisende exponentiell sicherer machen kann. Pony.ai wurde Ende 2016 gegründet und ist ein Pionier autonomer Mobilitätstechnologien und -dienste in den USA und China und belegt auf beiden Märkten eine Vorreiterposition für öffentlich zugängliche Robotaxi-Piloten.

