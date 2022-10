Dass die Furcht vor der Rezession mal wieder die Märkte fest im Griff hat, ist an sich keine Neuigkeit mehr. Vor allem hierzulande wurden derartige Ängste zuletzt aber noch einmal angeheizt. In einer Studie des Internationalen Währungsfonds wird für 2023 ein äußerst düsteres Bild gezeichnet und Deutschland schneidet bei den Prognosen besonders schlecht ab.Das sorgte prompt für Reaktionen an den Märkten. Die erst vor Kurzem in den Handel gestartete Aktie von Porsche (DE000PAG9113) etwa verlor gestern um 4,24 Prozent an Wert und fiel damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...