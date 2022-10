Während der Fokus der Finanzberichterstattung derzeit vor allem auf den USA und der dortigen US-Notenbank liegt, geht es seit einigen Tagen am britischen Anleihenmarkt äußert unruhig zu. In diesem Bereich sind vor allem institutionelle Investoren, darunter Pensionskassen, aktiv. Verwerfungen wären für den Finanzmarkt insgesamt bedrohlich.Die Bank of England musste zuletzt mehrfach am Anleihenmarkt mit milliardenschweren Stützkäufen eingreifen. Es geht um täglich bis zu zehn Milliarden Pfund. Auslöser ...

