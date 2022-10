Bereits kurz nach US-Handelsbeginn hatte DER AKTIONÄR geschrieben: "So richtig aus der Deckung wagen dürften sich Anleger derzeit kaum." Anschließend lagen die Indizes lange Zeit moderat im Plus, um letztendlich doch leicht im Minus zu schließen. Das jüngste Protokoll der US-Notenbank Fed hat die Anleger an der Wall Street verschreckt.Zeitweise hatten die wichtigsten Indizes in den USA nach den Aussagen zugelegt. Doch bis zum Handelsschluss war die neu gewonnene Zuversicht schon wieder den Sorgen ...

