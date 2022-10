Dallas (ots/PRNewswire) -Die weltweite Einführung des Dienstes Earned Wage Access (EWA) wird beschleunigt, um Probleme von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu lösen und das allgemeine Wohlergehen zu verbessern.DALLAS, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ - IPwe, Inc. (Hauptsitz: Delaware, CEO: Erich Spangenberg) kündigt eine Kapital- und Geschäftspartnerschaft mit ADVASA Co. (Hauptsitz: Tokio, CEO: Asamitsu Kosugi), einem Anbieter von Earned-Wage-Access-Dienstleistungen, an. Ziel ist es, die globale Geschäftsentwicklung von ADVASA im Bereich EWA zu beschleunigen, indem sowohl die leistungsstarke Plattform für geistiges Eigentum und das umfangreiche Wissen sowie die Erfahrung von IPwe bei der Monetarisierung von Unternehmenspatenten weltweit genutzt werden.Die Smart-Intangible-Asset-Management-Plattform von IPwe, eine B2B-SaaS-Plattform, die auf Blockchain-Technologie und künstlicher Intelligenz basiert und Geschäftsführern Zugang zu verständlichen Finanzkennzahlen über ihre Portfolios an geistigem Eigentum bietet, zeichnete ADVASA als führenden Innovator bei Technologien für den Zugang zu Gehaltsabrechnungen aus. ADVASAs Patentportfolio ist eine entscheidende Komponente für den sofortigen Zugriff auf die Gehaltsabrechnung; die Mitarbeiter können ihren Zahltag auswählen und die Zahlung bereits am nächsten Tag erhalten. Diese Technologie wird oft als "On-Demand Pay" oder "Earned Wage Access (EWA)" bezeichnet. Earned Wage Access ist bereits eine erfolgreiche, weltweit wachsende Technologie, wobei der EWA-Markt in den USA des Jahres 2021 auf 12 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.Nachdem die KI-Plattform und die Patentverwertungsexperten von IPwe das Portfolio von ADVASA analysiert und erfolgreich die unbekannten Wertschöpfungsfaktoren darin identifiziert hatten, schlossen die Unternehmen eine Partnerschaft, um das Geschäft von ADVASA in den Märkten für Earned Wage Access global zu skalieren.Durch die Partnerschaft mit IPwe kann ADVASA sein EWA-Portfolio schnell und kostengünstig abwickeln, sodass Unternehmen auf der ganzen Welt effizient Earned-Wage-Access-Systeme einrichten können. ADVASA und IPwe gehen davon aus, dass EWA die Standardmethode der Lohnabrechnung werden wird, mit laufenden Lohnzahlungen, die am Ende jedes Arbeitstages oder jeder Schicht auf ein Bankkonto, eine Karte oder eine elektronische Geldbörse "fließen", wodurch die Belastung für die Arbeitnehmer erheblich verringert wird und die Arbeitgeber in einem angespannten Markt die besten Talente eher für sich gewinnen können, was einen positiven Kreislauf für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Gesellschaft insgesamt schafft.Nachdem ADVASA bereits erfolgreich Fiat-Währungen in der EWA-Wirtschaft in Umlauf gebracht hat, wird nun ein Werttransfer mit Kryptowährungen aufgebaut. Da die Welt in die Web3-Ära einsteigt und Kryptowährungen sich allmählich in die moderne internationale Finanzstruktur einfügen, wird auch die Anbindung von Kryptowährungen an die EWA-Technologie notwendig. Dementsprechend wird ADVASA Token generieren, die vertrauenswürdige und bewährte Casper-Blockchain-Technologie und das Know-how nutzen, die den Kern der Innovationen von IPwe im Bereich des geistigen Eigentums bilden. ADVASA ist überzeugt, dass die Synergien, die es mit IPwe geschaffen hat, die Verwirklichung der finanziellen Inklusion, die von Anfang an das Ziel von ADVASA war, erheblich beschleunigen werden."Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit ADVASA bekannt zu geben", sagte IPwe-Geschäftsführer Erich Spangenberg. "IPwe nutzte unsere Plattform Smart Intangible Asset Management, um das Portfolio von ADVASA zu analysieren und Wachstumsbereiche zu identifizieren, um die globalen Geschäftsziele von ADVASA zu erweitern. ADVASA ist ein früher Anwender der leistungsstarken IPwe-Plattform auf dem japanischen Markt, und wir sind stolz darauf, ADVASA bessere Einblicke, Kennzahlen und Empfehlungen für ein besseres Management seines IP-Portfolios bieten zu können. IPwe freut sich darauf, in den kommenden Monaten weitere Partnerschaften in Japan bekannt zu geben.""IPwe arbeitet mit Regierungen, akademischen Einrichtungen und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um Innovationen im Bereich des geistigen Eigentums voranzutreiben und eine Plattform für das weltweite Patent-Ökosystem zu schaffen. Sie sind der beste Partner für die globale Expansion von ADVASAs EWA-Lösung und dem damit verbundenen Patentportfolio", sagte ADVASAs CEO Asamitsu Kosugi. "Die Gründe für das rasante Wachstum von EWA in anderen Ländern sind vielfältig, wie der derzeitige Paradigmenwechsel in den Lohnabrechnungszyklen zeigt. Angesichts der geplanten Aufhebung des Verbots der digitalen Gehaltsabrechnung in Japan im Geschäftsjahr 2023 und der zunehmenden Dynamik des Wandels der Art und Weise, wie die Menschen ihr Gehalt erhalten, freut sich ADVASA, mit IPwe zusammenzuarbeiten - und damit einen Beitrag zur Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen, denn EWA-Lösungen haben positive Auswirkungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf der ganzen Welt.