HAMBURG (IT-Times) - Der Online-Mode-Händler About You Holding hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht und einen enormen Verlust ausgewiesen. About You - Aktie: QuartalsergebnisseDer Umsatz der About You Holding AG (ISIN: DE000A3CNK42) wuchs im zweiten Quartal des Geschäftsjahres...

Den vollständigen Artikel lesen ...