Planen Sie Ihren Besuch auf der weltweit größten jährlichen Konferenz und Ausstellung für Optik und Photonik vom 28. Januar bis 2. Februar

Die Anmerldung für die SPIE Photonics West 2023 ist nun möglich. Die größte jährliche Konferenz und Ausstellung für Optik und Photonik, die von der SPIE, der internationalen Gesellschaft für Optik und Photonik, veranstaltet wird, findet vom 28. Januar bis 2. Februar im Moscone Center in San Francisco statt und bringt Forscher, innovative Köpfe, Ingenieure und Führungskräfte aus der Wirtschaft rund um den Globus zusammen, um eine dynamische und anregende Woche mit Networking und Lernen zu verbringen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221011006044/de/

SPIE Photonics West at San Francisco's Moscone Center. (Photo: Business Wire)

Im Rahmen der Photonics West werden die neuesten Technologien und Entdeckungen auf dem Gebiet der Optik und Photonik anhand von vier großen Anwendungsthemen vorgestellt: BiOS, mit neuen Forschungsergebnissen in den Bereichen Biophotonik, biomedizinische Optik und Bildgebung; LASE, mit dem Schwerpunkt auf der Laserindustrie und ihren Anwendungen; OPTO, das sich mit Optoelektronik, photonischen Materialien und optischen Geräten befasst; und schließlich der Quantum West, die nun schon seit zwei Jahren veranstaltet wird und technische Konferenzen, eine quantenspezifische Plenarsitzung sowie Präsentationen von Branchenführern beinhaltet, die sich mit der Markteinführung von Quantentechnologien beschäftigen. Das diesjährige Programm der Photonics West sieht insgesamt mehr als 4.500 technische Präsentationen vor.

Mehr als 1.000 Unternehmen stellen auf der BiOS Expo und der Photonics West Exhibition ihre neuesten Produkte, Live-Demonstrationen und Technologien vor und präsentieren damit die vielfältige und dynamische Photonikbranche. Die BiOS Expo auf der die neueste Technologie in der biomedizinischen Optik und im Gesundheitswesen vorgestellt wird findet vom 28. bis 29. Januar statt. Auf der Photonics West Exhibition, die vom 31. Januar bis 2. Februar stattfindet, werden die neuesten Geräte, Komponenten, Systeme und Dienstleistungen aus den Bereichen Optik und Photonik präsentiert. Der Besuch beider Messen ist kostenlos.

Die ereignisreiche Woche wird angefangen bei den SPIE BiOS Hot Topics und den Plenarsitzungen der Konferenz bis hin zu den Prism Awards und der SPIE Startup Challenge die neuesten Technologien und Industrieentwicklungen im gesamten Spektrum der Optik und Photonik präsentieren. Zu den bereits bestätigten Hot Topics und Plenarrednern gehören Aydogan Ozcan, Universität Kalifornien, Los Angeles; Mark A. Anastasio, Universität Illinois, Urbana-Champaign; Maryellen Giger, Universität Chicago; Natan T. Shaked, Universität Tel Aviv; Chen Yang, Universität Boston; Vasilis Ntziachristos, Technische Universität München; Srirang Manohar, Universität Twente; Caroline Boudoux, Polytechnique Montréal; Jin U. Kang, Johns Hopkins Universität; Kirill Larin, Universität Houston; YongKeun Park, KAIST; Eric Henderson, Dartmouth Hitchcock Medical Center; Rajeev J. Ram, MIT; Emily Warren, National Renewable Energy Laboratory; Nicolas Grandjean, EPFL; Arnan Mitchell, RMIT Universität; Eliana Fu, TRUMPF Nordamerika; Jason Eichenholz, Luminar Technologies; und Jürgen Stuhler, TOPTICA Photonics.

Neben den Konferenzen und Ausstellungen werden auf der Photonics West auch mehr als 50 technische Kurse angeboten, darunter Design Techniques and Applications Fields for Digital Micro-optics und Optical Technologies and Architectures for VR/AR/MR Head-mounted Displays, die von dem Präsidenten der SPIE 2023, Bernard Kress, gehalten werden; zudem gibt es einen neuen Kurs bei Andreas Georgiou Waveguides for Mixed Reality: Principles and Applications und zwei neue Einführungskurse zum Thema Quanten.

Das umfangreiche Schulungsprogramm wird durch zahlreiche Workshops zur beruflichen Weiterbildung, eine große Jobmesse und wertvolle Networking-Möglichkeiten für Fachbesucher, SPIE-Mitglieder und Aussteller ergänzt.

Die Anmeldung für die Photonics West beinhaltet die Teilnahme an der dreitägigen Veranstaltung SPIE AR VR MR, die sich mit erweiterter, virtueller und gemischter Realität sowie mit der zentralen Rolle befasst, die Optik und Photonik bei der Entwicklung von realitätsübergreifender (Cross Reality, XR) Hardware spielen. Dieses erfolgreiche Programm beinhaltetmehr als 30 Gastvorträge aus der Industrie, Keynotes und Panels, eine zweitägige Ausstellung und eine XR-spezifische Jobmesse.Alle diese Module werden von führenden und aufstrebenden Unternehmen der Verbraucherelektronik präsentiert und die eingeladenen Redner repräsentieren eine breite Palette von Unternehmen,darunter Avegant, Lynx, NewSight Reality, Mojo Vision, Schott, Magic Leap, Metalenz und Sunny Optical.

"Wir freuen uns sehr, die Photonics West wieder vor Ort zu veranstalten und damit das Kalenderjahr für die weltweite Photonik-Gemeinschaft zu eröffnen", so SPIE Senior Director of Technical Programs Marilyn Gorsuch. "Seit unserer erfolgreichen Rückkehr nach San Francisco im letzten Jahr haben wir von unserer Community immer wieder zu hören bekommen, wie wichtig und wertvoll es ist, sich wieder persönlich zu treffen und sich auszutauschen. Die Photonics West 2023 verspricht eine weitere spannende und zum Nachdenken anregende Woche mit vielen Networking-Möglichkeiten zu werden, die das anspruchsvolle technische Programm ergänzen. In diesem Jahr werden wir auch ein erweitertes Quantum-West-Programm anbieten und einen neuen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für biomedizinische Anwendungen legen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, sich mit Ihren Kollegen aus aller Welt zu treffen, mit mehr als 1.000 Unternehmen der Photonikbranche in Kontakt zu treten und die neuesten Forschungsergebnisse kennenzulernen, die Innovationen vorantreiben."

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: https://spie.org/pw.

Über SPIE

SPIE ist die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik und bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Unternehmer zusammen, um die lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzubringen. Die im Jahr 1955 gegründete Gesellschaft pflegt den Kontakt zu ihrer weltweiten Zielgruppe durch branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, durch die Veröffentlichung von Konferenzberichten, Büchern und Zeitschriften in der SPIE Digital Library und durch Möglichkeiten zur Karriereentwicklung. In den letzten fünf Jahren hat die SPIE mehr als 22 Millionen Dollar zur internationalen Optik-Gemeinschaft beigesteuert, unter anderem in Form von Stipendien, Bildungsressourcen, Reisestipendien, Stiftungsgeldern und die öffentliche Politikgestaltung. www.spie.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221011006044/de/

Contacts:

Daneet Steffens

Public Relations Manager

daneets@spie.org

+1 360 685 5478

@SPIEtweets