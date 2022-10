Rackspace Technology auf Platz 77 unter 100 US-Unternehmen, die für Mitarbeiterstimmung und -zufriedenheit ausgezeichnet wurden

SAN ANTONIO, Oct. 13, 2022hat ihr jährliches Ranking für die Liste der Top 100 Most Loved Workplaces bekannt gegeben, bei dem Rackspace Technology (NASDAQ: RXT) auf Platz 77 liegt. Die Top 100 Most Loved Workplaces für das Jahr 2022 sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit dem Best Practice Institute (BPI), einem Forschungsunternehmen für Führungskräfteentwicklung und Benchmarking.



Die Ergebnisse wurden nach einer Befragung von mehr als 1,4 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Unternehmen mit einer Belegschaftsgröße zwischen 50 und mehr als 10.000 Personen ermittelt. In der Liste werden Unternehmen gewürdigt, die Respekt, Fürsorge und Wertschätzung für ihre Mitarbeitenden in den Mittelpunkt ihres Geschäftsmodells stellen und sich damit die Loyalität und den Respekt der Menschen, die für sie arbeiten, verdient haben.

"Wir freuen uns, dass wir zu den 100 beliebtesten Arbeitsplätzen gehören", sagte Holly Windham, Chief Legal and People Officer bei Rackspace Technology. "Wir sind stolz darauf, eine reichhaltige und lebendige Kultur zu haben, in der alle Mitarbeitenden, "Rackers" genannt, geschätzte Mitglieder eines erfolgreichen Teams mit einer inspirierenden Mission sind. Diese Anerkennung - die größtenteils auf dem Feedback der Rackers basiert - ist eine Bestätigung dafür, dass unsere gemeinsamen Grundwerte und unsere Leidenschaft für die Bereitstellung von Fanatical Experience für unsere Kunden, unsere Gemeinschaften und uns gegenseitig Rackspace Technology zu einem großartigen Ort für Rackers machen, an dem sie sich entfalten und beruflich wachsen können."

Wie positiv die Arbeitnehmer ihre Zukunft im Unternehmen einschätzen, ob sie Karriere machen können, inwieweit die Werte des Arbeitgebers mit den Werten der Arbeitnehmer übereinstimmen, ob sie auf allen Ebenen respektiert werden und inwieweit die Zusammenarbeit im Unternehmen funktioniert, waren die fünf wichtigsten Bereiche, die bei der Bewertung der Stimmung unter den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern berücksichtigt wurden. Darüber hinaus wurden Bereiche wie Inklusion, Diversität, Gleichberechtigung und Zugehörigkeit sowie die Reaktion und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens auf die COVID-19-Pandemie, z. B. Regeln für die Rückkehr an den Arbeitsplatz, ermittelt und in Bezug auf die fünf gemessenen kritischen Bereiche analysiert.

"Als Folge von ‚The Great Resignation' erkennen immer mehr Unternehmen, wie wichtig es ist, sich auf die Mitarbeiterzufriedenheit zu konzentrieren, um Top-Talente nicht nur anzuziehen, sondern auch zu halten", so Nancy Cooper, Global Editor in Chief der Newsweek. "Die Unternehmen auf der diesjährigen Liste zeigen dieses Engagement deutlich."

"Die Unternehmen auf dieser Liste sind die besten, wenn es darum geht, die Liebe in den Mittelpunkt der Erfahrung ihrer Belegschaft zu stellen", sagte Louis Carter, CEO des Best Practice Institute. "Die Zahl der Bewerbungen in diesem Jahr und die Analyse der Umfragedaten bestätigen unsere ursprüngliche Erkenntnis, dass Liebe der stärkste Indikator für die Stärke der Unternehmenskultur, das Engagement der Mitarbeitenden und die Zufriedenheit ist."

Die vollständige Newsweek-Liste der Top 100 Most Loved Workplaces 2022 finden Sie hier .

Methodik

Um die 100 besten Unternehmen für das Newsweek-Ranking zu ermitteln, wurden die Unternehmen wie folgt bewertet und eingestuft: 35 Prozent der anfänglichen Bewertung basierten auf den Antworten der Personalbefragung. 25 Prozent wurden aus der Analyse externer öffentlicher Bewertungen von Websites wie Comparably, Careerbliss, Glassdoor, Indeed und Google abgeleitet. 40 Prozent stammten aus direkten Gesprächen mit Unternehmensvertretern oder aus deren schriftlichen Antworten. Newsweek führte dann zusätzliche Recherchen zu jedem aufgeführten Unternehmen sowie zu den Spitzenreitern durch, um die endgültige Liste der 100 Unternehmen und deren Rangfolge zu ermitteln. (Die Liste umfasst sowohl US-Firmen als auch Unternehmen mit einer starken US-Präsenz, die ihren Sitz im Ausland haben.)

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Newsweek

Newsweek ist eine moderne, globale und digitale Nachrichtenorganisation, die um das legendäre, über 85 Jahre alte amerikanische Magazin herum aufgebaut wurde. Newsweek erreicht jeden Monat 100 Millionen Menschen mit seinen anregenden Nachrichten, Meinungen, Bildern, Grafiken und Videos, die über ein Dutzend Print- und Digitalplattformen verbreitet werden. Newsweek hat seinen Hauptsitz in New York City und gibt auch internationale Ausgaben in EMEA und Asien heraus.

Über das Best Practice Institute

Das Best Practice Institute ist ein preisgekröntes Zentrum für Führungs- und Organisationsentwicklung, ein Benchmark-Forschungsunternehmen, ein Think Tank und ein Lösungsanbieter. Das BPI ist die Zertifizierungsstelle für Most Loved Workplace und hat die ursprüngliche Forschung durchgeführt, um das Modell und die Kriterien für die Auszeichnung als Most Loved Workplace zu entwickeln. Die Forschungen des BPI beweisen, dass Most Loved Workplaces einen 3-4 mal besseren Kundenservice, eine bessere Mitarbeiterleistung und eine höhere Mitarbeiterbindung aufweisen als Unternehmen, die von ihren Mitarbeitern nicht geliebt werden.

Weitere Informationen zur Bewerbung als zertifizierter Most Loved Workplace im Jahr 2023 finden Sie unter http://www.mostlovedworkplace.com

Medienkontakt Rackspace Technology:

Casey Shilling

casey.shilling@rackspace.com

Medienkontakt Most Loved Workplace:

Scott Baxt

Head of Research, Most Loved Workplace

scottbaxt@bestpracticeinstitute.org

+1-917-805-6413