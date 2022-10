Mary Kay Inc., die sich weltweit für unternehmerische Nachhaltigkeit und die Stärkung der Rolle der Frau einsetzt, nahm zuletzt an einem virtuellen Lernaustausch teil, der vom Coral Triangle Center (CTC), The Nature Conservancy (TNC) und dem Regionalsekretariat der Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) veranstaltet wurde.

Die Veranstaltung "Women Leaders Protecting the Coral Triangle's Threatened Biodiversity and Endangered Species" (Frauen in Führungspositionen schützen die bedrohte biologische Vielfalt und gefährdete Arten im Korallendreieck) stellte Innovationen und Maßnahmen von führenden Unternehmen im Korallendreieck zum Schutz der biologischen Vielfalt der Meere vor und beleuchtete erfolgreiche von Frauen geführte Initiativen zum nachhaltigen Management von Meeresressourcen und zum Schutz der Ozeane. Diese Initiativen konzentrieren sich auf den Schutz der biologischen Vielfalt, den Klimaschutz und das Management von Meeresschutzgebieten im Zusammenhang mit dem globalen Ziel, bis 2030 30 der Weltmeere zu schützen.

Das Korallendreieck beherbergt einige der vielfältigsten und schönsten Korallenriffe der Welt und stellt diese als Lebensraum für mehr als 250 Fischarten zur Verfügung. Viele der Meerestiere und Ökosysteme im Korallendreieck sind jedoch durch menschliche Aktivitäten bedroht.

Mary Kay schloss sich den Podiumsteilnehmern von CTC, CTI-CFF, TNC sowie WWF Malaysia, Conservation International und der Universität der Philippinen Diliman an, um inspirierende Geschichten über den nachhaltigen Schutz von Meeresschildkröten, Dugongs, Haien und Fischereien zu teilen.

Viele der Projekte, die Mary Kay unterstützt, erzielen Erfolge bei der Erhaltung, der Gleichstellung der Geschlechter und der wirtschaftlichen Stärkung der Gemeinschaften. Im Korallendreieck hat Mary Kay ihre Partnerschaft mit TNC und den Frauen in Papua-Neuguinea und Mangoro Market Meri fortgesetzt, einer Gruppe, die nachhaltige Mangrovenprodukte wie Muscheln und Schlammkrabben vermarktet und gleichzeitig die Mangroven davor schützt, wegen ihres Holzes abgeholzt zu werden. Diese Gemeinschaft erhält Schulungen in den Bereichen Führung, Finanzwissen und Unternehmensführung, um dringend benötigte Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig das Ökosystem der Mangroven zu schützen.

Mary Kay hat auch die Arbeit von TNC mit KAWAKI auf den Salomonen unterstützt, um Meeresschildkröten zu schützen und Aufklärungs- und Gesundheitsprogramme für die Gemeinschaft im Arnavon Community Marine Park durchzuführen. Dies umfasste die Durchführung von Gender-Trainings mit 30 Park-Rangern, KAWAKI-Mitgliedern und sonstigen Interessenvertretern der Gemeinschaft, um geschlechtsspezifische Normen zu verstehen und herauszufordern, die möglicherweise die Beteiligung von Frauen im Park behindern. Ihre Programme zur Aufklärung über den Naturschutz und die sanitären Einrichtungen haben 2.000 Menschen in Schulen und einheimischen Gemeinschaften erreicht.

Um mehr über Mary Kays Entschlossenheit zur Nachhaltigkeit zu erfahren, besuchen Sie marykayglobal.com/sustainability und laden Sie die globale Strategie für Nachhaltigkeit von Mary Kay herunter: Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow.

Über Mary Kay Inc.

Als eines der Originale, die die gesellschaftliche Mauer durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traumunternehmen für Schönheitspflege mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in fast 40 Ländern entwickelt. Als Unternehmen zur Förderung des Unternehmertums hat sich Mary Kay der Entschlossenheit verschrieben, Frauen auf ihrem Weg über Bildung, Mentorenschaft, Interessenvertretung, Networking und Innovation zu unterstützen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und modernste Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für ein nachhaltiges Morgen zu bereichern und arbeitet mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung von Business Excellence, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinschaften und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen nachzugehen, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn, oder folgen uns auf Twitter.

