Osnabrück (ots) -Mittelstands- und Wirtschaftsunion kritisiert Fixierung auf 9-Euro-Ticket-NachfolgerConnemann: "Pendler auf dem Land haben davon nichts" - Forderung nach deutlich höherer PendlerpauschaleOsnabrück. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) hat die Fixierung der Politik auf ein verbilligtes ÖPNV-Ticket scharf kritisiert und mehr Unterstützung für Autofahrer gefordert. "Vom Nahverkehrsticket haben Pendler auf dem Land erst einmal nichts. Für diese muss jetzt die Pendlerpauschale deutlich erhöht werden - und zwar ab dem ersten Entfernungskilometer", sagte die MIT-Vorsitzende Gitta Connemann (CDU) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Sonst schaut der ländliche Raum wieder in die Röhre."Selbst in Ballungszentren gebe es keine ausreichende Infrastruktur für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Es mangele an Strecken, Fahrzeugen und Personal. Und zu den Menschen im ländlichen Raum kämen Bus und Bahn "frühestens in Jahren" im Stundentakt. Mancherorts gebe es "noch nicht einmal Haltestellen", so Connemann in der NOZ.Der Ampel warf die CDU-Politikerin vor, schon mit dem 9-Euro-Ticket "den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht" zu haben. Ein Nachfolger für den Billigfahrschein aus dem Sommer müsse deswegen "zeitgleich" mit dem Ausbau des ÖPNV erfolgen. "Aber dafür fehlen jetzt die Milliarden des 9-Euro-Tickets."Der Link zum Webartikel vor der Bezahlschranke: www.noz.de/ (http://www.noz.de/)43361890Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5343245