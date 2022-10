MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung' zur Ukraine:

"Putin nimmt mit der kollektiven Bedrohung endgültig nicht mehr nur die Ukraine ins Visier, sondern, per hybrider Kriegsführung, explizit auch weitere Gegner. Mit dem Raketenterror, mit Anschlägen auf kritische Infrastruktur, mit der Androhung von Nuklearschlägen rückt auch "der Westen" immer mehr nach Osten. Erst jetzt wird sich erweisen, was dessen Solidaritäts-Versprechen an Kiew wirklich wert ist. Die Ukrainer wissen es schon lange: Der Himmel über Kiew ist auch der Himmel über Berlin, Brüssel und Washington."