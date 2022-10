CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1) Aktie mit einem kräftigen Schluck aus der Kurspulle verlässt den Abwärtstrend und scheint wieder auf dem Weg zu den im August noch gesehenen Jahreshöchstständen. Was sit passiert? Es passt einiges: Die Zahlen zum 31.08.2022 zeigen ein dreifach Plus: Erhöhte Produktion, prozentual noch wesentlich stärker gestiegener Umsatz und dann nohmal kräftiger gestiegenes EBITDA und Gewinn. Und während man zuletzt noch am 11.08.2022 die Prognose für 2022/23 erhöht hatte, waren heute die bestätigenden Zahlen fällig. Wie bei Verbio scheint man derzeit "in der Branche" einfach ...

