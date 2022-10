FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den am Nachmittag erwarteten US-Inflationszahlen dürfte es für den Dax am Donnerstag nochmals etwas bergab gehen. Nach seiner jüngsten Verlustserie taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Start nochmals 0,3 Prozent tiefer auf 12 131 Punkte. Damit bleiben die Anleger zu Aktien auf Abstand. Zuletzt verzeichnete der Leitindex sechs Tage in Folge Verluste, zur Marke von 12 000 Punkten behält er aber weiter einen gewissen Puffer.

Gespannt wird darauf geblickt, welche Rückschlüsse die Verbraucherpreise aus den USA um 14.30 Uhr für die dortige Geldpolitik der Notenbank Fed zulässt. Deren Protokoll von der vergangenen Sitzung hatte am Vorabend deutlich gemacht, dass die Währungshüter keine größere Neigung zeigen, in der Bekämpfung der hohen Inflation nachzulassen. Der Dow Jones Industrial konnte vor diesem Hintergrund seine Gewinne nicht verteidigen. Mit Verlusten an einigen Asien-Börsen geben die Vorgaben dem Dax damit keine positiven Impulse.

"Es könnte nur die Ruhe vor dem Sturm sein", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Größere Marktreaktionen erwarten sie möglicherweise nach den heutigen Inflationszahlen und infolge der Einzelhandelsumsätze, die am Freitag auf der Agenda stehen. Dann kommt in den USA auch die Berichtssaison in die Gänge mit Resultaten aus dem Bankensektor./tih/zb