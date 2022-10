Vor den am Nachmittag erwarteten US-Inflationszahlen dürfte es für den DAX am Donnerstag nochmals etwas bergab gehen. Nach seiner jüngsten Verlustserie taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Start nochmals 0,3 Prozent tiefer auf 12.131 Punkte. Damit bleiben die Anleger zu Aktien auf Abstand.Zuletzt verzeichnete der Leitindex sechs Tage in Folge Verluste, zur Marke von 12.000 Punkten behält er aber weiter einen gewissen Puffer. Gespannt wird darauf geblickt, welche ...

