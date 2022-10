Am heutigen Tag dreht sich alles um die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, auch im Dax. Je nachdem, wie die Zahlen ausfallen, können sie für einen Befreiungsschlag an den Aktienmärkten sorgen oder sie weiter abstürzen lassen. Die Unsicherheit vor den Inflationsdaten hat den Deutschen Aktienindex einmal mehr ausgebremst. Nach einem wilden hin und her pendelte sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...