Die Federal Reserve bleibt offensiv. Das Sitzungsprotokoll legte offen, dass man geschlossen zu weiteren Zinserhöhungen in der Zukunft steht. VAT macht weiterhin gutes Geschäft. Doch für 2023 kündigte der Verwaltungsrat eine moderate Abschwächung an. Die Toshiba Aktien erleben heute im japanischen Handel eine starke Rallye. Eine Käufergruppe soll angeblich 2,8 Billionen Yen für das Konglomerat bieten.Der Handel in Asien verläuft heute früh uneinheitlich. Bis auf einige wenige chinesische Benchmarks geben heute früh alle anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...