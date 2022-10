Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex kommt in dieser Woche nicht in die Gänge. Wie schon am Dienstag notierte er auch gestern die meiste Zeit im Minus. Am Ende ging der DAX mit 12.172 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Minus von knapp 0,4 Prozent bzw. 47 Punkten. Marktidee: Porsche Holding Seit gut zwei Wochen ist die Porsche AG an der Börse. Die Aktie der Porsche Holding hat davon bisher nicht profitiert. Das Papier befindet sich seit Juni 2021 in einem übergeordneten Abwärtstrend und rutschte zuletzt auf ein Jahrestief. Aus technischer Sicht besteht jetzt allerdings die Chance auf eine Erholung. Entscheidend ist dabei, dass der Kurs nicht unter eine kurzfristig kritische Unterstützung fällt. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1