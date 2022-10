(shareribs.com) London 13.10.2022 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag kaum. In den USA sind die Rohölbestände laut API deutlich gestiegen. Die Marktteilnehmer bewertet die Risiken für die Nachfrage höher. Das private American Petroleum Institute teilte gestern mit, dass die Rohölbestände im Land in der vergangenen Woche um 7,054 Mio. Barrel gestiegen sind. Die Benzinbestände sind derweil um ...

