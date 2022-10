Nach einigen etwas turbulenteren Handelstagen deutet sich am Donnerstag ein eher ruhiger Tag bei den Ölpreisen sowie den Aktienkursen von Produzenten wie BP oder Repsol an. So haben sich Brent, WTI & Co am Morgen kaum bewegt. Brent kostete 92,49 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Vortag. WTI fiel um sechs Cent auf 87,21 Dollar.Die Ölpreise haben damit die Verluste der vergangenen drei Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Zuletzt hatten Sorgen vor einem Abflauen der Weltwirtschaft und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...